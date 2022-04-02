وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس وزراء الأرز الأفريقي

كتب- أحمد مسعد:

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس وزراء الأرز الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالقاهرة في دورته الحالية الثانية والثلاثين حيث تتواكب مع الاحتفال بمرور 50 عام على إنشاء المركز.

وأشاد "القصير" بالمدير العام لمركز الأرز الأفريقي وفريقه لجهودهم الدؤوبة لضمان تحقيق الأهداف التنموية للمركز الأرز، كما أشاد بجهود لجنة الخبراء التي ترأسها الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إنشاء حقول أرز إرشادية ونموذجية في الدول الأعضاء وبناء القدرات ورفع كفاءة المشتغلين بهذا القطاع الحيوي في الدول الأعضاء بمركز الأرز الأفريقي والاستفادة بالخبرات المصرية في هذا الخصوص.

وأشار القصير إلى أنه خلال فترة رئاسة مصر قدم مركز الأرز الأفريقي عددا من الابتكارات وثيقة الصلة بالأرز تم نشرها في أكثر من 340 بحثا في المجلات العلمية الدولية والتي أدت إلى زيادة الإنتاجية مما كان لها الإثر الإيجابي على مزارعي الأرز في قارتنا الأفريقية فضلا عن حصول المركز على عدد من الجوائز العلمية.

كما طلب القصير من مركز الأرز الأفريقي والمؤسسات الدولية المانحة بالعمل خلال الفترة القادمة على زيادة الأبحاث التي تتعلق بابتكارات الأرز الذكية مناخيًا والتي ستؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل انبعاثات الميثان في حقول الأرز خاصة في ظل قضية التغيرات المناخية والشح المائي والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تعوق التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي لمعظم دول العالم وبعض الدول الأفريقية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

ويعد مركز الأرز الأفريقي هيئة بحثية حكومية دولية لعموم قارة أفريقيا وتضم في عضويتها 28 دولة من ضمنها مصر، كما أن المركز له عضوية بالمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) المنوطة بتنفيذ الأبحاث بالمجال الزراعي عالميا.

ويقوم بدعم الدول الأعضاء للتعاون في مجال أبحاث وتنمية وزراعة الأرز بهدف تعزيز أداء قطاع الأرز في أفريقيا، ويمثل لجنة الخبراء في هذا المجلس رؤساء المراكز البحثية في الدول الأعضاء والتي تجتمع لمدة يومين قبل الاجتماع الوزاري لبحث النقاط الفنية والقرارات اللازمة وأساليب التمويل بالمشروعات التي تتعلق بتنمية محصول الأرز في الدول الأعضاء والتي يتم عرضها على الوزراء للاتفاق عليها واتخاذ قرار بشأنها واستمرت مصر رئيسا لهذا المجلس لمدة 4 سنوات متتالية منذ عام 2018.