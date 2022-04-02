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القوى العاملة تعلن حاجتها إلى موظفين بمكافأة مالية - رابط التقديم

11:14 ص السبت 02 أبريل 2022
القوى العاملة تعلن حاجتها إلى موظفين بمكافأة مالية - رابط التقديم

وزارة القوى العاملة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، على من يرغب بالمشاركة في الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على رابط : انقر هنا

ويتوجب على من يرغب بالمشاركة أن يرفق باستمارة التسجيل المستندات التالية: (صورة بطاقة الرقم القومي - بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة).

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