الأرصاد: طقس الأسبوع الأول من رمضان شديد الحرارة

"هلت نفحات الشهر الكريم".. أول صلاة تراويح من الجامع الأزهر (صور)

ضبط مواد مخدرة مع راكب قادم من فرنسا في مطار القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن طقس الأسبوع الأول من رمضان شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وأكثر، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وبارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.