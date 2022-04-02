حدث ليلاً| السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان.. والأرصاد تكشف توقعات شهر أبريل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

دمغ الذهب باليزر وقرار بشأن سلع التموين.. الحكومة تكشف حقيقة 5 شائعات في أسبوع

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات خلال الأسبوع الماضي، منها شائعة دمغ الذهب باليزر، وتدشين صفحات جديدة لوزارة المالية، في إطار سياسة الحكومة للرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

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حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لبعض سيارات ستروين

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة المصرية الأوروبية للسيارات واستلانتيس العالمية عن حملة استدعاء لبعض موديلات ستروين طراز سي ٤ من موديلادت عام ٢٠١١ وحتى ٢٠١٦ وطراز سي٣ من موديلات عام ٢٠١٠ و حتي عام ٢٠١٢، للبدء في حملة فحص للكشف علي الوسائد الهوائية و تغييرها إن لزم.

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رسالة جديدة من وزير الحج السعودي للراغبين بالعمرة في أول ليلة من رمضان

وجه الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، رسالة جديدة إلى الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة، خلال صلاة أول ليلة من شهر رمضان الكريم.

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طقس أول أسبوع في رمضان: شديد الحرارة نهارًا.. وظاهرة واحدة مسيطرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

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توقعات شهر أبريل.. الأرصاد: الحرارة الأعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الحالة الجوية لشهر أبريل عام 2022 ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية، من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال شهر أبريل في الفترة من 2017 إلى 2021، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر أبريل

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علي جمعة: بعض العلماء اقترح إعادة صلاة التراويح إلى 11 ركعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن صلاة التراويح أصلها تصلى من المنزل، وسيدنا رسول الله كان يصلي التراويح فى المنزل.

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وزير الأوقاف: نثمن التزام المصلين في صلاة التراويح بالضوابط والإجراءات الاحترازية

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأداء المصلين في صلاة التراويح التي بدأ بها المسلمون الليلة أولى شعائر شهر رمضان استلهاما لنفحاته وبركاته، مظهرين وعيًا حقيقيًّا بضرورة المحافظة على بيوت الله (عز وجل) من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، داعيا الله تعالى أن ينعم بفضله على المسلمين والمصريين بها، وأن يكشف بها الغمة والبلاء عن العالم أجمع.

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السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جموع الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم.

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انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

هنأت السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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الجزائر لم تسجل أي حالة وفاة لليوم التاسع بكورونا.. و8 إصابات جديدة في 24 ساعة

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم التاسع على التوالي، وتسجيل ٨ إصابات جديدة، فضلا عن تماثل ٨ مرضى للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

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زيلينسكي يحذر المتعاونين في الأماكن الخاضعة لسيطرة روسيا

حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المتعاونين في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب البلاد من العمل مع المحتلين.

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