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موعد أذان فجر السبت أول ليالي رمضان 2022

02:16 ص السبت 02 أبريل 2022
موعد أذان فجر السبت أول ليالي رمضان 2022

صلاة الفجر

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موعد أذان فجر السبت أول ليالي رمضان 2022

مصراوي:

بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة المتمم لشهر شعبان، لتبدأ أولى ليالي شهر رمضان 2022 بعد مغرب اليوم حتى فجر السبت 2 أبريل، وقد حددت إمساكية الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، وموعد إمساك وأذان فجر أول ليلة للشهر الفضيل بمحافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت:

علماً بأن موعد أذان الفجر هو 4.16 ص صباحًا.

أما موعد إفطار أول يوم في رمضان السبت 1 من رمضان المبارك، فيأتي أذان المغرب 6:14 مساء، والعشاء والتراويح 7:32 مساءً، ليكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و18 دقيقة.

ويمكنك معرفة موعد أذان الفجر حسب منطقتك (اضغط هنا)

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موعد أذان فجر السبت أول ليالي رمضان 2022 (اضغط هنا)
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