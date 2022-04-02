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علي جمعة: بعض العلماء اقترح إعادة صلاة التراويح إلى 11 ركعة

02:07 ص السبت 02 أبريل 2022
علي جمعة: بعض العلماء اقترح إعادة صلاة التراويح إلى 11 ركعة

علي جمعة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن صلاة التراويح أصلها تصلى من المنزل، وسيدنا رسول الله كان يصلي التراويح فى المنزل.

وأضاف "جمعة"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتى”، أن سيدنا رسول الله، كان يصلي التراويح في المنزل خشية أن تفرض على المسلمين.

وتابع: "الرسول لم يزيد فى صلاة التراويح عن 11 ركعة، فكان يصلي 8 ركعات ثم يتبعها 3 ركعات، وفي بعض الأوقات كان يصلي 13 ركعة".

وأشار إلى أن الحرم النبوي و المكي يصلون 20 ركعة، و المساجد الكبري يصلون 20 ركعة، وأن سيدنا عمر ابن الخطاب كان يصلى 20 ركعة، و الأئمة الأربعة مع صلاة 20 ركعة.

وقال: "الناس كسلت يصلوا الـ20 ركعة راحوا راجعين لـ8 ركعات وشاعات من وقتها خلال الـ50 سنة الماضية".

وأضاف: "وجدنا حل ما بين الـ20 والـ8 ركعات أننا نعمل استراحة 10 دقائق اللي عايز يكمل يكمل".

وأوضح أنه يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف فى صلاة التراويح، أو أى صلاة.

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