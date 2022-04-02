السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات بمناسبة شهر رمضان بداية من اليوم
كتب- أسامة علي:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات، بمناسبة شهر رمضان اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 2 أبريل 2022.
أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية والعكس:
- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) الساعة 20.00 بدلًا من الساعة 19.00.
- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34 بدلًا من الساعة 20.50 ليصل إلى الإسكندرية الساعة 21.30 بدلًا من الساعة 21.45.
- قيام قطار 928 مكيف (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00.
- قيام قطار 586 سياحى (الاسكندرية / المنصورة) الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00.
- قيام قطار 23 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25.
- قيام قطار 31 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 18:45 و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20.
- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00.
- قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40.
ثانيًا: خط طنطا / المنصورة والعكس:
- قيام قطار 65 ركاب (طنطا / المنصورة) الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35.
- وقوف قطار 297 اكسبريس (طنطا / المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.
- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا) الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة 14.35.
وأشارت السكة الحديد إلى أنه بانتهاء شهر رمضان المعظم وابتداء من يوم الاثنين الموافق 2/5/2022 تعود هذه القطارات للمسير في مواعيدها الحالية.
كما رفعت الهيئة درجات الاستعداد بالورش لتجهيز القطارات وعمل غرفة عمليات لإزالة أي معوقات على مدار اليوم.
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