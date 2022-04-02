الطقس في أسبوع: أتربـة عـالقة.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من السبت 02 أبريل 2022 إلى الخميس 07 أبريل 2022، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهـارًا على القاهرة الكبـرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنـوب سيناء، بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت 02 أبريل 2022

أتربـة عـالقة نهــارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للريـاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 03 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الاثنين 04 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 05 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 06 أبريل والخميس 07 أبريل 2022

أتربـة عـالقة نهـارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.