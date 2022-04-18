بعد ارتفاع الأسعار.. الزراعة: الدفع بأصناف تقاوي خصر جديدة أفضل من المستوردة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور وهبة الجزار، المشرف العام على البرنامج الوطني للتقاوي بوزارة الزراعة، إن الوزارة سجلت 5 أصناف هجن من الطماطم عالية الجودة، مقارنة بالأصناف المستوردة؛ مضيفًا أنه تم تسجيل 5 أصناف هجين من البطيخ، و5 من الباذنجان، و2 هجن من الكنتالوب، وصنفين من البسلة، و3 من الفلفل الحلو.

وأوضح الجزار في تصريح خاص لــ"مصراوي"، أن جميع هذه الأصناف أفضل من المستورد في كل الخصائص سواء المقاومة للأمراض أو الإنتاجية، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة طموحة تهدف للوصول إلى التنمية الزراعية المُستدامة والارتقاء بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من تقاوي الخضر.

وأكد المشرف العام على البرنامج الوطني للتقاوي أن العمل يجري على قدم وساق في البرنامج القومي لإنتاج البذور، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، لتوفير تقاوي الخضر محليًّا للمزارعين بأفضل سعر وأعلى جودة، ويُسهم البرنامج في توفير العديد من أنواع تقاوي وأصناف الخضر محليًّا والتي يتم استيرادها سنويًّا من الخارج بملايين الدولارات.

ولفت الجزار، إلى أن البرنامج يسير بوتيرة سريعة، حيث بلغ نسبة تقدمنا في الأجيال المنتجة إلى الجيل الرابع، ونهدف للوصول للجيل السادس، وهي مرحلة الإنتاج النهائي.