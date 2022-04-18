يربط مدينة نصر والدائري بطريق السويس.. محور شينزو آبي بلمسة يابانية داخل القاهرة

البابا تواصروس يصلي "الجناز العام" في مرقسية الإسكندرية (صوور)"

كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تنفيذ محور شينزو آبي بنطاق المحافظة.

ويأتي المحور في إطار سلسلة من المحاور والطرق الجديدة والكباري التي تهدف لحل أزمة الاختناقات وتوفير السيولة المرورية بنطاق العاصمة.

وشملت أعمال محور شينزو آبي تنفيذ عدد من كباري المشاة والمنشآت الخدمية على المحور بشرق القاهرة على الطراز المعماري الياباني التقليدي.

وبحسب محافظة القاهرة فإن محور شينزو آبي الجديد يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس.

وبمر محور شينزو آبي بمدينة الأمل -عزبة الهجانة سابقا- بطول 2 كم تقريبا.

ويصل طول المحور إلى 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات ويبلغ عرضه 37 مترا.

ونفذت محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية 4 كباري على مسار محور شينزو آبي بمدينة نصر.

وضم هذا المشروع إنشاء كوبري تقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المأمون، وكوبري شارع الميثاق مع محور الوفاء والأمل، وكوبري تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والأمل، وكوبري تقاطع امتداد حسن المأمون مع محور الوفاء والأمل بقيمة تقديرية 850 مليون جنيه.

وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.