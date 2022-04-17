"النيل العقارية" تكرّم شركات التسويق العقارى وتؤكد سرعة معدلات التنفيذ لمشروع 31

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قال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقارى، إن مشروعات الشركة تسير وفق معدل زمنى مُعد بدقة وتسابق الزمن لإنجاز جميع مراحل المشروعات، وخاصة مشروع 31 وتابع أن جميع الدراسات التى أعدت لمشروعات النيل كانت بالقوة التى جعلتها تتدارك وتتخطى عقبات أزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار الطاقة والدولار والذى انعكس بدوره على ارتفاع أسعار مواد البناء، ولم تؤثر تلك التداعيات على وجود أية فجوة فى التدفقات النقدية، مشيراً إلى أن الشركة قامت بسداد قسط ارض مشروع 31

لصالح شركة العاصمة قبل موعده بشهر وأن جميع الأقساط مؤمنة بالكامل وأن الشركة تمتلك ملاءة مالية قوية سوف تساهم بقوة فى إنجاز المشروعات قبل موعدها المحدد.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى حفل الإفطار الذى نظمته شركة النيل لتكريم شركاء النجاح من شركات التسويق العقارى وبحضور لفيف من رجال الدولة والإعلاميين ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنان أحمد عبد العزيز وأحيا الحفل المطرب حمادة هلال .

ووجّه المهندس محمود طاهر، الرئيس التنفيذى لمجموعة النيل الشكر لجميع القطاعات الداخلية بالشركة وشركات المقاولات والشركات الاستشارية على الجهد المبذول لإخراج منتج عقارى عالمى متميز بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيراً إلى أن شركة النيل العقارية أنهت كافة الرسومات الهندسية الخاصة بمشروع 31

والذى يعد اول ناطحة سحاب، وأنه تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بالمشروع على عمق ٢٦ متراً تحت سطح الأرض وذلك لأن المشروع يتضمن جراج ٥ أدوار، بالإضافة الى الانتهاء من كافة أعمال الإحلال الخاصة بتربة المشروع.

وأضاف "طاهر" أن مشروع ٣١ يسير وفق مخطط زمنى مدروس من الناحية التنفيذية، فالمشروع تم تخصيصه شهر مارس عام ٢٠٢١ وتم مراجعة التصميمات والحصول على الموافقة المبدئية بشهر يونيو من عام ٢٠٢١ وتم استخراج تصريح الحفر بشهر يوليو ٢٠٢١، وتم البدء فى أعمال الحفر بشهر سبتمبر ٢٠٢١ وتم الانتهاء منه بشهر يناير ٢٠٢٢، وتم البدء فى أعمال الإحلال بنفس التوقيت والانتهاء منها بشهر مارس ٢٠٢٢، وتم استخراج موافقة مركز البحوث نهاية شهر مارس من عام ٢٠٢٢، وأعمال الخرسانة سوف تبدأ شهر أبريل الجارى.

وأوضح المهندس محمود طاهر، الرئيس التنفيذى، أن استلام الموافقات النهائية من مجمع البحوث يأتى ضمن خطوات ثابتة تتخذها الشركة فى الحفاظ والالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالمشروع، وبذلك تصبح النيل أول شركة تحصل على تلك الموافقة بمنطقة ناطحات السحاب،

وأعلن كريم عابدين، رئيس القطاع التجارى، خلال كلمته عن طرح مرحلة "وان" بمشروع " نايل " التى تعد أقوى وأميز مرحلة ليس فقط بالمشروع ولكن فى العاصمة الإدارية ، وتم طرح تلك المرحلة فى آخر عشرة أدوار بالبرج، ما يجعلها من المراحل الفريدة، فجميع وحدات تلك المرحلة سوف تكون مطلة وكاشفة للعاصمة الإدارية ككل، ما يضفى عليها ميزة تنافسية قوية.