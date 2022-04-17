بمشاركة 3600 متسابق.. مستقبل وطن بأوسيم يطلق مسابقة القرآن الكريم- صور

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية

البابا تواصروس يصلي "الجناز العام" في مرقسية الإسكندرية (صوور)"

كتب- يوسف عفيفي:

أطلق حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم، مسابقة القرآن الكريم، خلال شهر رمضان الكريم، على مستوى 12 قرية.

وقال أحمد أسعد أمين عام حزب مستقبل وطن مركز أوسيم، إن المسابقة شارك فيها عدد 3600 متسابق على مستوى مركز أوسيم.

وأوضح أسعد لمصراوي، أن المسابقة تضم 4 مراكز وهم:

- المركز الأول مستوى القرآن كاملاً، وجائزة المركز الأول 1000 جنيه

- المستوى الأول القرآن كاملاً، وجائزة المركز الأول 1000 جنيه.

- المستوى الثاني، نصف القرآن وجائزة المركز الأول 700 جنيه

- المستوى الثالث، ربع القرآن وجائزة المركز الأول 400 جنيه

- المستوى الرابع، 3 أجزاء القرآن وجائزة المركز الأول 300 جنيه.

وأشار أسعد، إلى أن موعد توزيع الجوائز يوم 27 رمضان، بحضور أعضاء مجلس النواب بدائرة أوسيم والوراق، وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بأوسيم، والهيكل التنظيمي للحزب بالمركز وبعض الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمركز.