زي معظم دول العالم.. طلب برلماني بتوقف الحكومة الفوري عن التعامل بالدولار داخل مصر

نشأت علي

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، الحكومةَ اتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفوري للتعامل بالدولار داخل مصر، وأن يتم التعامل بالجنيه المصري فقط، مؤكداً أن ذلك الأمر يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها استعادة الجنيه المصري قيمته الحقيقية ووقف الزيادة المستمرة في أسعار الدولار مقابل الجنيه وانخفاض العديد من أسعار السلع.

جاء ذلك في سؤال للحكومة قدمه النائب رمزي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الأسباب الحقيقية التي وراء عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة للوقف الفوري بالتعامل بالدولار داخل مصر؛ خصوصاً في ظل التداعيات السلبية والخطيرة حاليًّا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأكد النائب أن غالبية دول العالم لا تتعامل إلا بعملتها المحلية داخل أراضيها؛ إلا أننا في مصر نجد أن هناك عدداً من الجهات وللأسف الشديد منها الجمارك، تتعامل بالدولار؛ مما أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد المصري والعملة المحلية، فهناك استمرار في ارتفاعات غير مبررة وكبيرة للدولار مقابل الجنيه المصري؛ مما أدى إلى ارتفاع كبير في غالبية أسعار السلع، خصوصًا المستوردة رغم تثبيت سعر الدولار الاستيرادي.

وطالب رمزي بالوقف الفوري لجميع السلع المستوردة غير الأساسية خلال هذه المرحلة الصعبة لتخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا ضرورة عدم استيراد أية سلع من الخارج لها مثيل محلي.