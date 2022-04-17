وزارة التضامن تكشف موعد فتح باب التقديم أمام الراغبين في الحج

كتب يوسف عفيفي:

كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، موعد فتح باب التقديم أمام الراغبين في حجز قرعة حج الجمعيات لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال عبد الموجود لمصراوي، إن وزارة التضامن الاجتماعي ستفتح الباب أمام المواطنين الراغبين في التقديم للحج إلكترونياً وفقاً للتعليمات والاشتراطات الواردة من المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة المصرية قريباً.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، إلى أن الأسعار النهائية للموسم سيتم الإعلان عنها، عندما تتضح التعليمات الخاصة بالفنادق من السعودية وكذلك النقل.

وترجع أسباب ارتفاع الأسعار الحج، نظرًا لارتفاع أسعار الفنادق بالسعودية، والنقل، وزيادة سعر الدولار، وبالتبعية ارتفاع سعر الريال السعودي.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تخفيض حصة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه المؤسسة من 12 ألف إلى 3 آلاف و100 تأشيرة هذا العام.

وتابعت الوزيرة: "من المتوقع أن تتراوح أسعار حج الجمعيات بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه تقريبا، وعقب الانتهاء من تحديد الأسعار، سيتم فتح باب التقدم أمام المواطنين إلكترونياً".

وتعكف وزارة التضامن حالياً، على دراسة المتغيرات التي طرأت على أسعار الخدمات المتعلقة بالحج، لتحديد أسعار مستويات هذا العام، مع الحرص على توفير أفضل الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية، وتأكيدها لمجلس أمناء المؤسسة على العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج، مع مراعاة اختيار أفضل التعاقدات فيما يتعلق بالسكن والانتقالات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الوزارية العليا للحج، كلف بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

وقرر رئيس الوزراء، عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام، والاقتصار على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، وتكليف وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

جدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.