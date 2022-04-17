مركز بحوث الفلزات يكشف جهوده لدعم التعاون العلمي والبحثي دوليًا وأفريقيً

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قال الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات إن المركز نظم ندوة علمية حول فرص التعاون والتمويل للأنشطة البحثية؛ لمُناقشة الفرص المُتاحة للباحثين من المركز وتطوير الفلزات والباحثين المصريين على وجه العموم، للدراسة بالجامعات ومراكز البحوث الفرنسية.

وأضاف عويس - في تقريره الذي عرضه اليوم الأحد على وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار حول جهود المركز لدعم التعاون العلمي والبحثي على المستوى الأفريقي والدولي - أن الندوة حضرتها الدكتورة ريم عبدالرحمن الملحق العلمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وتطرقت لبحث دور القسم العلمي بالسفارة الفرنسية في إقامة ندوات تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة عدد من الباحثين بالمركز مع نظرائهم الفرنسيين .

وأوضح أنها تناولت أيضًا بحث الإعداد لمؤتمرعلمي بالتعاون بين المركز والقسم العلمي بالسفارة الفرنسية، منوهًا بأن المركز عقد كذلك ورشة عمل بعنوان "تقنيات اللحام المُتقدمة للمواد التي يصعُب لحامها بالطرق التقليدية" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لتكنولوجيات اللحام، بحضور Ayo Adeniyi ممثل الاتحاد وبمشاركة 20 دولة أفريقية عبر الإنترنت .

ولفت إلى أن فعاليات ورشة العمل بحثت الجديد في تكنولوجيات اللحام بالليزر وتكنولوجيات اللحام بالاحتكاك التقليبي ، كما أنه بحث مع ممثل الاتحاد الأفريقي سُبل التعاون بين الجانبين لنقل خبرات مركز بحوث وتطوير الفلزات في مجال تكنولوجيا اللحام التي يتميز بها المركز إلى الدول الأفريقية.

وأشار إلى مشاركة المركز بجناح في المعرض الدولي للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية والذي أقيمت دورته الـ12 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة، مؤكدا أن المعرض يعُد أضخم مُلتقى صناعي للصناعات والإنشاءات المعدنية في مصر والشرق الأوسط.

وتابع أن المعرض تنظمه إيجكس (الشركة العربية الألمانية) بمشاركة المصانع والشركات المُتخصصة في الحديد والصاج والاستانلس ستيل والمسبوكات والأعمدة الحديدية والأنابيب والمواسير والأسلاك والكابلات ومُستلزمات الإنتاج وطلاء المعادن والعوازل وماكينات الليزر والقطع واللحام والسى إن سي والإنشاءات والهياكل المعدنية والكرافانات والمباني سابقة التجهيز.

وأوضح أن المركز أجرى العديد من اللقاءات داخل الجناح الخاص به في المعرض؛ لإيجاد سبل التعاون بين المركز والشركات الصناعية والاستفادة من إمكانيات المركز في خدمة الصناعة وتحقيق استراتيجية الدولة 2030 لربط البحث العلمي بالصناعة.

وأكد نجاح جناح المركز وإعجاب الزائرين من مختلف المجالات بالخدمات التي يُقدمها من منتجات محلية ومُستلزمات صناعية بديلة للمستورد، كما شهد الجناح زيارات لطلاب الجامعات المُختلفة في مجالات التخصص ذات الصلة بعمل المركز للإطلاع على خدماته البحثية.​