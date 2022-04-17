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صحة البرلمان: ارتفاع أسعار 1200 صنف دواء.. وهيئة الدواء تنفي

04:55 م الأحد 17 أبريل 2022
صحة البرلمان: ارتفاع أسعار 1200 صنف دواء.. وهيئة الدواء تنفي

أرشيفية

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كتب- نشأت علي:

رفضت هيئة الدواء المصرية ما أثير خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم بشأن تحريك أسعار 1200 صنف دواء متداول بالأسواق المصرية فى الأيام الماضية.

أكد المستشار محمد الدمرداش الممثل القانوني لهيئة الدواء المصرية، أن هذا الرقم غير دقيق وأن ما تم تحريكه هو عدد قليل من أصناف الأدوية، وذلك وفقا للتسعيرة المحددة من قبل الهيئة.

وعقّب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا: حدث بالفعل تحريك فى بعض أسعار الأدوية وهو أمر طبيعي نظرا لتحريك أسعار معظم السلع نتيجة ارتفاع الدولار.

كان عدد من النواب وفى مقدمتهم النائب خليفة رضوان قد أثاروا أزمة ارتفاع أسعار العديد من الأدوية وتأثيره على المرضي.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم بشأن التطبيقات الإلكترونية الطبية وجدواها.

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