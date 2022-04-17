صحة النواب تطالب مجلس الوزراء بسرعة مواجهة الإعلانات الطبية الوهمية

كتب- نشأت علي:

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم توصية إلى مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلاني للقنوات المسموعة والمقروءة والمسموعة وذلك لضبط سوق الدواء في مصر، كما طالبت اللجنة بضرورة مراجعة التطبيقات الإلكترونية الطبية.

وقال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها للحد من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية.

وأوضح أنه تم تشغيل عدد من الصيادلة لمراقبة ومتابعة تلك المواقع ويقومون بالتعامل معهم لمعرفة حقيقتهم وضبطهم بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية في وجود أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطي إلا بوصف طبيب.

وقال المستشار محمد الدمرداش، الممثل القانوني لهيئة الدواء المصرية، إنه يجب وضع قانون خاص بالصيدلية الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة العدل لمزيد من الضبط لسوق الدواء.

وأضاف الدمرداش: قانون الإعلان عن المنتجات الطبية لم تصدر له اللائحة التنفيذية حتى الآن، فيما أكد صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لديهم باع طويل في تنظيم البرامج الطبية وسوق الإعلانات الدوائية، لافتا إلى أن كلاهما مرتبط بالآخر.

وقال الصالحي: هناك قانون صدر بالفعل لتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية ورقمه 206 لسنة 2017 إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بشأن تفعيله.

وأضاف صالح الصالحي أن هناك اتجاها لتعديل هذا القانون حاليا داخل مجلس الوزراء، موضحا أن معظم الإعلانات عن الأدوية المغشوشة تتم من خلال شاشات "بئر السلم "، وهي قنوات لا تحصل على تردد من النايل سات.

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