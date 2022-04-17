بعد ارتفاع أسعار الخضراوات| "الزراعة" تدفع بأصناف تقاوٍ جديدة.. أفضل من المستورد

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور وهبة الجزار، المشرف العام على البرنامج الوطني للتقاوي بوزارة الزراعة، إن الوزارة سجلت 5 أصناف هجن من الطماطم عالية الجودة، مقارنةً بالأصناف المستوردة؛ حيث تم تسجيل 5 أصناف هجن من البطيخ، و5 أصناف من الباذنجان، و2 هجن من الكنتالوب، وتسجيل صنفَين من البسلة، و3 أصناف من الفلفل الحلو، وصنف من اللوبيا.

وأوضح الجزار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن جميع هذه الأصناف أفضل من المستورد في كل الخصائص؛ سواء المقاومة للأمراض أو الإنتاجية، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة طموحة تهدف للوصول إلى التنمية الزراعية المُستدامة والارتقاء بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من تقاوي الخضر.

وأكد المشرف العام على البرنامج الوطني للتقاوي أن العمل يجرى على قدم وساق في البرنامج القومي لإنتاج البذور، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، لتوفير تقاوي الخضر محليًّا للمزارعين بأفضل سعر وأعلى جودة، ويُسهم البرنامج في توفير العديد من أنواع تقاوي وأصناف الخضر محليًّا والتي يتم استيرادها سنويًّا من الخارج بملايين الدولارات.

ولفت الجزار إلى أن البرنامج يسير بوتيرة سريعة؛ حيث وصلت نسبة تقدمنا في الأجيال المنتجة إلى الجيل الرابع، ونهدف للوصول إلى الجيل السادس، وهي مرحلة الإنتاج النهائي.

وأشار المشرف العام على البرنامج الوطني للتقاوي إلى أن الدولة حريصة على رفع نسب مساهمة الإنتاج المحلي من الخضر والفواكه لتحقيق توازن الأسعار في السوق، كما يسهم إنتاج تقاوي الخضر محليًّا في زيادة الإنتاج من خلال تأقلم الأصول الوراثية للنباتات مع الظروف المناخية المصرية؛ بما يعظم الاستفادة منها في الإنتاج.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، في مايو 2019، استيراد مصر ما يقرب من 95% من تقاوي الخضر من الخارج.