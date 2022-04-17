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أبو العينين يوافق على إنشاء "القومي لإدارة المجال الجوي".. ويطالب بوضع برنامج عالمي

03:12 م الأحد 17 أبريل 2022
أبو العينين يوافق على إنشاء "القومي لإدارة المجال الجوي".. ويطالب بوضع برنامج عالمي

النائب محمد أبو العينين

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كتب- مصراوي:

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبَي لجنتَي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وأضاف أبو العينين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: "أوجه التحية إلى الحكومة والعاملين في قطاع الطيران، وأشيد بكفاءة وقدرة العاملين في هذا القطاع"، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها رفع التنافسية لهذا القطاع.

وأوضح أبو العينين: "نوافق على مشروع القانون؛ ولكن العبرة بتوضيح الرؤية المستقبلية، والتي يجب تسويقها للعالم، مضيفًا: "إذا شعر العالم أن هناك ما يمكن أن تقدمه مصر للعالم في هذا المجال عبر خدمات متطورة سينعكس الأمر بالإيجاب علينا، مستطردًا: "التحدي الكبير هو تسويق مصر الموقع الجغرافي المهم، ونحن أمام قانون مهم ".

وقال وكيل مجلس النواب: "علينا وضع برنامج عالمي كبير لحركة الطيران والملاحة والاستفادة من القانون بأن نقدم هذا الحدث بصورة مختلفة للعالم عبر قيمة مضافة.

وأضاف أبو العينين: "لدينا شبكة مطارات كبيرة، ويجب أن تسهم في حركة التجارة الدولية، وبجانب الملاحة العابرة وتفعيل الخدمة المتميزة والتقنية الجديدة؛ بما ينعكس على التشغيل وتوفير فرص عمل كثيرة .

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