"رئيس النواب" يشكر الحكومة لتعاونها مع اللجان المختصة للوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية

القاهرة- أ ش أ:

أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المستمرة إلى الوزراء بالتعاون مع اللجان المختصة بمجلس النواب لتلافي أية ملاحظات بعدم الدستورية والوصول بمشروعات القوانين إلى أفضل الصياغات التشريعية.

جاء ذلك في كلمة للمستشار الدكتور جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وقال "بعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون وهو من القوانين الفنية الدقيقة ويتعلق بمرفق هام وحيوي في الدولة وهو الطيران مما يجعل له أهمية خاصة على المستويين الداخلي والدولي، وهو ما استلزم من حضراتكم تدقيق ومراجعة للنصوص من الناحيتين الدستورية والصياغة التشريعية، الأمر الذي أجد معه لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة المختصة على التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون لتلافي شبهات عدم الدستورية والتداخل في الاختصاصات بين عمل المركز القومي لإدارة المجال الجوي وغيره من الجهات وكذا ضبط الصياغة التشريعية وذلك كُلهِ بالتنسيق مع الحكومة".

وتابع " وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر أيضًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة إلى الوزراء بالتعاون مع اللجان المختصة بمجلس النواب لتلافي أية ملاحظات بعدم الدستورية والوصول بمشروعات القوانين إلى أفضل الصياغات التشريعية، بشكل يحقق التعاون المشترك بين المجلس والحكومة بما يحقق صالح الدولة المصرية".

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.​