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رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة إلى الغد

03:08 م الأحد 17 أبريل 2022
رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة إلى الغد

الدكتور حنفي جبالي

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القاهرة- أ ش أ:

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم الأحد إلى الغد الاثنين في تمام الساعة 11 صباحا.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

وتهدف الاتفاقية إلي بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري وتم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب.​

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حنفي جبالي مجلس النواب رفع الجلسة العامة

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