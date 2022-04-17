الأزهر والداخلية ينهيان خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقنا

كتب- محمود مصطفى:

تمكنت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، من عقد الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة بعائلة الإفرات بقرية الكرنك بمركز أبو تشت.

وقال الأزهر - في بيان اليوم الأحد- إن رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر وكيل الأزهر الأسبق الدكتور عباس شومان، نقل في بداية جلسة الصلح تحيات فضيلة الإمام الاكبر لأهالي محافظة قنا وتقدير لجنة المصالحات بالأزهر لأبناء عائلة الإفرات لانصياعهم لنداء الحق والأمن والسلام والتغلب على العصبية الجاهلية، موجها الشكر للقيادات الأمنية والشعبية على تعاونهم الدائم مع الأزهر في إنهاء الخصومات الثأرية للحفاظ على السلم المجتمعي، مبينا أن الأزهر الشريف ووزارة الداخلية لا يدخران جهدا في العمل على حل هذه النزاعات التي تحدث انقساما في صفوف المجتمع المصري المشهود له بالترابط والوئام.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للمصالحات الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن الإمام الأكبر دائم الاطلاع على جهود لجنة المصالحات، ودائم التوجيه بضرورة العمل على إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة، لاقتلاع عادة الثأر من جذورها، كما أنه يتم رفع تقارير دورية لفضيلته عن عمل اللجنة وما وصلت إليه في ملف الخصومات الثأرية، ولا يدخر وقتا للجلوس معنا للتشاور وإبداء الرأي في مختلف القضايا المطروحة.

وشهد إجراءات الصلح بين أبناء عائلة الإفرات، الآلاف من أبناء القرية، حيث تم الاتفاق على تحكيم صوت الدين والعقل، والاحتكام إلى الحلول السلمية التي أقرتها لجنة المصالحات بالأزهر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وحلف اليمين والتعهد بنبذ العنف والعيش في سلام وأمان.

جدير بالذكر أن هذا الصلح يأتي بعد التشكيل الجديد للجنة العليا للمصالحات والذي يضم ممثلين من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتضامن بالإضافة إلى نخبة من علماء الأزهر الشريف، وذلك بهدف العمل على إنهاء الخصومات الثأرية في كافة محافظات الجمهورية، بدعم من القيادة السياسية لتحقيق التنمية ونشر الأمن والأمان.​