لا تعيد الكسور لمكانها.. 5 نصائح مهمة للتعامل مع حالات السقوط من المباني

كتب - أحمد جمعة:

نشرت هيئة الإسعاف المصرية، عددًا من النصائح بشأن الطريقة الصحيحة للتعامل مع حالات السقوط من أعلى المباني.

وتشمل هذه النصائح:

- سحب المصاب بطريقة صحيحة من مكان الخطر إذا اقتضت الضرورة لذلك

- بادر فورا بالاتصال بالإسعاف (123).

- لا تحرك المصاب من مكانه بدون سبب قهري ولا تحاول حثه على الحركة

- عدم محاولة إعادة العظام المكسورة لمكانها

- قم بإيقاف النزيف وتثبيت الكسور بالإمكانيات المتاحة لحين وصول سيارة الإسعاف لنقل المصاب بطريقة آمنة لأقرب مستشفى.