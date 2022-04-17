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لا تعيد الكسور لمكانها.. 5 نصائح مهمة للتعامل مع حالات السقوط من المباني

02:01 م الأحد 17 أبريل 2022
لا تعيد الكسور لمكانها.. 5 نصائح مهمة للتعامل مع حالات السقوط من المباني

هيئة الإسعاف المصرية

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كتب - أحمد جمعة:

نشرت هيئة الإسعاف المصرية، عددًا من النصائح بشأن الطريقة الصحيحة للتعامل مع حالات السقوط من أعلى المباني.

وتشمل هذه النصائح:

- سحب المصاب بطريقة صحيحة من مكان الخطر إذا اقتضت الضرورة لذلك

- بادر فورا بالاتصال بالإسعاف (123).

- لا تحرك المصاب من مكانه بدون سبب قهري ولا تحاول حثه على الحركة

- عدم محاولة إعادة العظام المكسورة لمكانها

- قم بإيقاف النزيف وتثبيت الكسور بالإمكانيات المتاحة لحين وصول سيارة الإسعاف لنقل المصاب بطريقة آمنة لأقرب مستشفى.

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