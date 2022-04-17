لا تعيد الكسور لمكانها.. 5 نصائح مهمة للتعامل مع حالات السقوط من المباني
كتب - أحمد جمعة:
نشرت هيئة الإسعاف المصرية، عددًا من النصائح بشأن الطريقة الصحيحة للتعامل مع حالات السقوط من أعلى المباني.
وتشمل هذه النصائح:
- سحب المصاب بطريقة صحيحة من مكان الخطر إذا اقتضت الضرورة لذلك
- بادر فورا بالاتصال بالإسعاف (123).
- لا تحرك المصاب من مكانه بدون سبب قهري ولا تحاول حثه على الحركة
- عدم محاولة إعادة العظام المكسورة لمكانها
- قم بإيقاف النزيف وتثبيت الكسور بالإمكانيات المتاحة لحين وصول سيارة الإسعاف لنقل المصاب بطريقة آمنة لأقرب مستشفى.
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