الجيزة: إزالة 17 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية في 4 مناطق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات إزالة ١٧ حاله بناء مخالف بمراكز الصف والبدرشين والعياط ومنشأة القناطر.

كما تابع المحافظ، مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة 4 حالات بناء مخالف بقري برقاش وبهرمس بمساحات ٦٠ و٧٠ م بالإضافة إلى إزالة مخالفة عبارة عن بناء ١٤ مقبرة على أراضي زراعية بناحية وردان بمساحة ١٨٠ م، كما تم إزالة مخالفة بناء وفك شدة خشبية ليلا لعدد (٣) حالات بقرى أبو غالب ونكلا والجلاتمة بمساحة كلية ٤٣٧٠م٢.

وفي مركز ومدينة العياط، تم إزالة ٢ حالة تعد بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحة قيراط ونصف بقرية العطف وإزالة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بطول ٥٠م بقرية الناصرية.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة أعمال بناء مخالف وشملت حوائط حاملة على مساحة ١٢٠ م بمنطقة عزبة النخل وردم حفر أساس ومصادرة مواد بناء لحالة الشروع في بناء مخالف بمنطقة سيدى جنيدي وفك أعمدة الدور الثاني أعلى الأرضي بعقار مخالف بقرية أبوصير ومصادرة الأخشاب والحديد والمواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وفي مركز الصف تم إزالة حاله بناء مخالف بقريه الإخصاص في المهد عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر، بالإضافة إلى إزالة مخالفة بناء بمنطقة تل حماد علي مساحة ٧٠م كما تم رصد شدة خشبية بمنزل محرر له محضر بناء بدون ترخيص بناحية عرب القميعي بأرض جمعية أبو سرور بالوحدة المحلية بالوادي على مساحة ١٠٠م وتمت الإزالة.

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.