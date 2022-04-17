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السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة رئيس بنك تنمية الصادرات

12:44 م الأحد 17 أبريل 2022
السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة رئيس بنك تنمية الصادرات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد سامح محمد نبيل الجندي؛ للتعزية في وفاة ميرفت زهدي سلطان، وإبلاغ أسرتها خالص عزائه ومواساته.

وميرفت زهدي سلطان منصب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات EBE في سبتمبر 2016 حيث أدارت دور البنوك الاستراتيجي في تنمية قطاع التصدير المصري.

وتمتعت ميرفت سلطان بـ 37 عامًا من الخبرة المصرفية في المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وشغلت ميرفت سلطان مختلف المناصب العليا من عام 1991 حتى عام 2017، حيث كانت الرئيس الإقليمي للعلاقات الخارجية لشمال إفريقيا والشام ببنك إتش إس بي سي – الشرق الأوسط بدبي ونائب رئيس المعاملات البنكية الدولية لبنك دويتشة – مصر شمال إفريقيا وبلاد الشام.

كما تقلدت العديد من المناصب بعدة بنوك أخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حيث ساهمت في خطط التطوير الاستراتيجية لهؤلاء البنوك في السوق المصرفية المصرية.

وحصلت ميرفت سلطان على بكالوريوس إدارة الأعمال ودرجة الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرتبة الشرف، كما حصلت على العديد من الدورات والبرامج التدريبية العالمية التي أضافت إليها الكثير من الخبرات الفنية والقيادية الكبرى.

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