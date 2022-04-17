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للأطفال والبالغين.. تحذير رسمي من مضاد حيوي شهير بالأسواق

12:43 م الأحد 17 أبريل 2022
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كتب - أحمد جمعة:

رصدت هيئة الدواء المصرية، تداول عبوات مغشوشة لأحد الأدوية بالأسواق تحت اسم "CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL"، موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذا الصنف.

ويستخدم العقار كمضاد حيوي جرثومي شهير للأطفال والبالغين، لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم.

وبحسب المنشور رقم 11 لسنة 2022، والذي اطلع عليه مصراوي، فإن التحذير يأتي للتشغيلة رقم 046203721، لصالح شركة نوفارتس فارما.

وقالت الهيئة إنها حرصت على توزيع ونشر المنشور، الذي حدد أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى كيفية التفريق بين العبوات الأصلية لهذا المستحضر والعبوات المغشوشة، من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء، والكرتون الخارجي والداخلي.

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هيئة الدواء المصرية مضاد حيوي CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL الوحدات الحكومية مضاد حيوي جرثومي علاج التهاب السحايا

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