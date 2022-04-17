محافظ القاهرة: مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة المطران أشود مناتسكانيان، مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة، خلال الاحتفالية، تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

وتمنى اللواء خالد عبدالعال دوام الاستقرار على مصر، داعيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

شهد الاحتفال اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد عقل، رئيس حي الوايلي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس استعدادا لاحتفالات الأقباط بعيد القيامة.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ أيضا على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.