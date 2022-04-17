هيئة الدواء تلغي ترخيص إنشاء مكتبين علميين ومخزنهما بمصر الجديدة والجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار هيئة الدواء المصرية رقمي 194 و195 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار الأول: إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي الفاكيم العلمي ومخزن العينات التابع له، ومقره: 5 شارع أحمد سنان – النزهة – مصر الجديدة.

ومقر مخزن العينات الأول هو: 5 شارع أحمد سنان - النزهة - مصر الجديدة.

ومقر مخزن العينات الثاني هو: شركة أكابي للأدوية - مدينة بدر- المنطقة الصناعية الثالثة.

ونصت المادة الأولى من القرار: إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي هيلثي فاميلي ومخزن العينات التابع به، ومقره: 48 شارع الجيزة - برج الأورمان - الدور الخامس - شقة 53 - الجيزة.

ومقر مخزن العينات هو: 48 شارع الجيزة - برج الأورمان - الدور الخامس - شقة 53 الجيزة.