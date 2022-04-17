البيئة تصدر بيانا بشأن طقس الخماسين اليوم.. وتوجه تحذيرا لهؤلاء

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة إنه من المتوقع تعرض البلاد لمنخفض خماسيني اليوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022 يصاحبه نشاط رياح جنوبية خلال اليوم تكون مثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم تدريجيا إلى الداخل تؤثر على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى تصل حتى محافظات شمال الصعيد مما يؤثر سلبا على جودة الهواء.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي استنادا إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وكذلك التقارير ‏الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، متابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر ‏التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين كبار ‏السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال ‏هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.‏

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى على مدار الساعة أية شكاوى خاصة ‏بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وتهيب الوزارة بالمواطنين ‏بعدم التردد في الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 ‏أو التواصل عبر الواتس أب على رقم 01222693333‏.