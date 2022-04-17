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مزاد علني.. الإسكان تطرح أشجار 500 فدان للبيع بحدائق أكتوبر

10:53 ص الأحد 17 أبريل 2022
مزاد علني.. الإسكان تطرح أشجار 500 فدان للبيع بحدائق أكتوبر

جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، طرح بيع الأشجار الخشبية بمساحة 500 فدان بنظام المزاد العلني.

وتضمن إعلان وزارة الإسكان أن الأشجار المقرر طرحها في المزاد العلني تتضمن أشجار كافور وكازورينا بالغابة الشجرية.

واشترطت الإسكان على راغبي دخول المزاد، أن يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 2022/5/22 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر الجهاز.

ويسدد راغب الشراء تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه، على أن يتم استكمال المقدم بـ 30% من القيمة الراسي بها المزاد كتأمين نهائي فور رسو المزاد، مع إتاحة إمكانية معاينة الأشجار على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

جديد بالذكر أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

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