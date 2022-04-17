حدث ليلا: موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية ومسابقة المعلمين.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

غرفة التطوير العقاري: معظم المطورون رفعوا الأسعار حتى 15%

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم المطورين العقاريين رفعوا الأسعار ما بين 10% و15% خلال الأيام الماضية.

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https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/4/17/2209820

طارق شوقي يكشف موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية ومسابقة المعلمين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل ما يثار عن الامتحانات ومسابقة الـ 30 ألف معلم ليس صحيحًا، وكل التفاصيل بشأنهما ستعلنها الوزارة في مؤتمرين صحفيين.

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https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2022/4/17/2209815

"التسخين ليس في مصلحة أحد".. عمرو أديب عن حادث منع تقديم الأكل لمواطن بمحل كشري

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث منع تقديم الأكل لمواطن في محل كشري، قائلًا: "ملاحظ أن في موضوع بدأ يطل براسه بعد ما قطعناها في السنين اللي فاتت، ورأيي أن الناس ممكن تغضب أو تضايق ولكن بقدر، بلاش المبالغة في الأشياء".

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https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/4/17/2209814

12 هدفًا للمركز القومي لإدارة المجال الجوي في القانون الجديد.. تعرف على التفاصيل

يناقش مجلس النواب الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/4/17/2209806

طلب إحاطة بالبرلمان لتوفير العلاج لمرضى متلازمة "كريغلر- نجار"

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة بشأن توفير علاج لمرضى متلازمة كريغلر نجار، ورفع المعاناة عنهم.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/4/17/2209801

بـ400 ريال.. ما هي تأشيرة السياحة اللازمة لآداء العمرة؟

أتاحت المملكة العربية السعودية، لحاملي التأشيرة السياحية، أداء مناسك العمرة، بجانب التمتع بزيارة المواقع الثقافية والتراثية الثرية في مختلف مناطق المملكة.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/4/17/2209737

"مكافحة كورونا": الإصابة بالفيروس لن تنتهي.. ونسعى إلى "صفر وفيات"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يجب على المصريين التسابق في الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا من أجل الوصول إلى مناعة القطيع.

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https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/4/17/2209797

"قلت هقابل ربنا وأنا صايم".. مصري يروي لحظات الهجوم على مترو بروكلين في نيويورك

روى كريم عاطف، أحد المصابين وشاهد عيان على حادث إطلاق النار داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، قائلًا: "إنه كان يركب فى نفس عربة القطار الذى تعرض لهجوم إرهابي في نيويورك.

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https://www.masrawy.com/ramadan/reports/details/2022/4/17/2209792

زيلينسكي يهدد بالانسحاب من محادثات السلام بسبب ماريوبول

هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالانسحاب من مفاوضات السلام الجارية مع روسيا إذا قتلت القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في مدينة ماريوبول الساحلية.

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/4/17/2209784