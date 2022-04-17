Masrawy logo white

إعلان

"تضامن النواب": مسلسل "الاختيار 3" أكد أن الجيش المصري مؤسسة وطنية باسلة

12:40 ص الأحد 17 أبريل 2022
"تضامن النواب": مسلسل "الاختيار 3" أكد أن الجيش المصري مؤسسة وطنية باسلة

مسلسل الاختيار3

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمسلسل الاختيار 3 وما كشف عنه من حجم العمليات الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن هذا المسلسل التاريخي أكد للعالم كله أن مصر تمتلك مؤسسة وطنية باسلة وقادرة على الحفاظ عليها من كل من تسول له نفسه الإضرار بها وبشعبها.

وقال المير في بيان أصدره اليوم أن القوات المسلحة المصرية الباسلة هي المؤسسة الوطنية التي تلاحم معها الشعب المصري العظيم للوقوف ضد جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مؤكدًا أن المصريين مع جيشهم الباسل وشرطتهم الوطنية نجحوا في الحفاظ على الدولة المصرية وإنقاذها من الإرهاب والإرهابين.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
الاختيار3 الجيش المصري حسن المير

الخبر التالى:

12 هدفًا للمركز القومي لإدارة المجال الجوي في القانون الجديد.. تعرف على التفاصيل
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
..موعد أذان فجر الأحد ليلة 16 رمضان 2022.. وعدد ساعات الصيام
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا