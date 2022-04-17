رمال وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس على مدار الـ 6 أيام المقبلة اعتبارا من غد الأحد وحتى الجمعة 22 أبريل.

طقس الأحد 17 أبريل

يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وتوجد فرص أمطار خفيفة مساءً بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 18 أبريل

يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الثلاثاء حتى الجمعة

اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري يوجد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.

طقس الثلاثاء 19 أبريل

يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 20 أبريل

يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الخميس 21 أبريل

يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.