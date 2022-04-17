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يصل للدائري ويلتقي بالأوتوستراد.. تفاصيل محور الحضارات بالقاهرة

01:00 ص الأحد 17 أبريل 2022
  • عرض 5 صورة
    محور الحضارات بالقاهرة
  • عرض 5 صورة
    محور الحضارات بالقاهرة
  • عرض 5 صورة
    محور الحضارات بالقاهرة
  • عرض 5 صورة
    محور الحضارات بالقاهرة
  • عرض 5 صورة
    محور الحضارات بالقاهرة
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كتب- محمد نصار:

تنفذ محافظة القاهرة في إطار خطة تطوير أحياء العاصمة العديد من المحاور المرورية الجديدة لفض التشابكات المرورية وخلق شرايين جديدة لعل أبرزها محور عين الحياة "الحضارات".

وبحسب معلومات محافظة القاهرة، يهدف محور عين الحياة "الحضارات" لتحقيق السيولة المرورية وتقليص المسافات وأوقات الرحلات في إطار مشروع تطوير العاصمة التراثية والسياحية والجمالية.

ومشروع محور عين الحياة "الحضارات" عبارة عن 2 كوبري، وهما:

1- الكوبري الأول: كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة مُتجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني، ويمثل نقلة نوعية في المنطقة.

2- الكوبري الثاني: يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ثم شارع الكردي ويستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد، ومنه إلى أقصى شرق القاهرة ليسهل الذهاب والإياب للتجمع الخامس والمدن الجديدة.

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