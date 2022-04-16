الطقس غدا الأحد.. رمال وأتربة.. والأرصاد تحذر: ارتدوا نظارات شمس وكمامات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من السبت يوجد ارتفاع في الحرارة لمدة 72 ساعة، حيث تكون ذروة ارتفاع الحرارة غدًا الأحد 39 درجة.

وأضافت غانم لمصراوي اليوم السبت، أن درجات الحرارة ترتفع خلال فترة النهار والليل، حيث تتراوح على القاهرة بين 36 و39 درجة نهارا، و20 حتى 22 درجة ليلا.

وتابعت: "ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء نتيجة دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية، لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام".

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط رياح جنوبية مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية اليوم السبت وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الأحد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحرارة تنخفض مرة أخرى مساء يوم الاثنين المقبل، لتعود الحرارة الصغرى لـ 17 درجة.

وطالبت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالاحتفاظ بالملابس الشتوية وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال الموجة الحارة وارتداء الكمامات ونظارات الشمس وقت الظهيرة نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.