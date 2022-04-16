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أمين سر تضامن الشيوخ تكرم المتعافين من الإدمان في سوهاج

10:01 م السبت 16 أبريل 2022
أمين سر تضامن الشيوخ تكرم المتعافين من الإدمان في سوهاج

أمين سر تضامن الشيوخ تكرم المتعافين من الإدمان في

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(مصراوي):

شهدت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب؛ حفل ختام فعاليات المعسكر التدريبي الثاني للمتعافين من الإدمان في مستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة بسوهاج، رغدة الجميل مدير إدارة الإدمان بالأمانة العامة، الدكتورة رانيا مدير عام الصحة النفسية بالأمانة العامة.

وتستضيف الحفل محافظة سوهاج وأقيمت فعالياته في مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بسوهاج للعام الثاني على التوالي خلال الفتره من 13 وحتى 15 أبريل، بمشاركة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان.

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