بمشاركة 1288 متسابقًا.. انطلاق مسابقة القرآن الكريم في أوسيم- صور

كتب يوسف عفيفي:

انطلقت مسابقة القرآن الكريم، بمدينة أوسيم، برعاية النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق.

وقال طارق الطويل، عضو مجلس النواب، إن عدد المتسابقين المشاركين في المسابقه بلغ حوالي 1288 متسابقا على مستوى دائرة أوسيم والوراق.

وأضاف الطويل لمصراوي، أن المستوى الأول 3 أجزاء، والمستوى الثاني ربع ياسين، والمستوى الثالث نصف القرآن، والمستوى الرابع ثلاث أرباع القرآن، والمستوى الخامس القرآن كاملاً.

وأشار إلى أنه تم عمل جدول اختبارات المتسابقين على مدار 10 أيام بحضور مجموعة من كبار المشايخ لإجراء هذه الاختبارات، ثم بعد ذلك إعلان النتائج، على أن يتم عمل تصفية على أربع مستويات.

وتابع الطويل:"سوف يصعد من التصفية 5 متسابقين من كل مستوى وتقديم جوائز قيمة، بالإضافة إلى تقديم شهادات تقدير المتسابقين الذي لم يحالفهم الفوز .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم تحديد موعد للتصفية سابقاً، وتسليم جوائز المسابقة.