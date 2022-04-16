رئيس حي العجوز يكشف سبب تقطيع أشجار شارع أحمد عرابي- صور ​

ضبط ترامادول داخل عبوات غذائية مع راكب قادم من قطر بمطار القاهرة

كتب- محمد عمارة:

كشف اللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، عن السبب الحقيقي وراء تقطيع الأشجار في الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

وقال سامي في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إن السبب وراء تقطيع الأشجار في شارع عربي، يرجع إلى تنفيذ أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد.

وأشار رئيس حي العجوزة، إلى أنه من المقرر تسليم مترو الأنفاق لعدد 3 محطات وهم: "الكيت كات ووادي النيل وأحمد عرابي" في شهر يونيو 2023

وتنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المختصة محور 26 يوليو الجديد داخل نطاق المحافظة، الموازي للمحور القديم، بداية من أول نفق عرابي مرورا بالبراجيل ويمر فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد وأعلى نفق أحمد عرابي.

ويستهدف محور 26 يوليو الجديد، تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة واستحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المروري بالمحافظة خصوصا بقطاع الشمال.

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