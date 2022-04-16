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شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

07:19 م السبت 16 أبريل 2022
شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الدكتور أحمد الطيب

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كتب مينا غالي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

وبحسب بيان اليوم، أعرب شيخ الأزهر، خلال الاتصال عن تمنياته لقداسة البابا ولجميع المصريين المسيحيين بالسعادة والخير.

من جانبه، أشار قداسة البابا خلال المكالمة إلى تزامن الأصوام والأعياد المسيحية والإسلامية في الفترة الحالية، متمنيًا البركة من الله لكل المصريين.​

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