أسعار وشروط وأعداد.. كل ما تريد معرفته عن الحج لعام 2022

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج، مع ضرورة اتباع الضوابط والشروط الموضوعة في هذا الشأن.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للحج، الحكومة بسرعة الإنتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

ويرصد "مصراوي" في سؤال وإجابة كل التفاصيل المتعلقة بالموسم على النحو التالي:

س/ ما الشروط السعودية للسفر لأداء الحج؟

ج/ وضعت المملكة العربية السعودية شروطا وضوابط خاصة للحجاج جاءت على النحو التالي:

- السماح للفئة العمرية أقل من 65 عامًا بأداء فريضة الحج

- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية.

- على الحاج تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية بـ 72 ساعة.

- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

- اتباع التعليمات الوقائية خلال أداء المناسك حفاظًا على صحة وسلامة الحجاج

س/ ما اللقاحات المعتمدة بالمملكة؟

ج/ تضمنت اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية في: (فايزر- أسترازينيكا - جونسون آند جونسون - مودرنا).

س/ ما الجهات التي تنظم الحج في مصر؟

ج/ ينظم موسم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

س/ ما العدد المتوقع لحصة مصر من الحج هذا العام؟

ج/ ذكرت مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة لمصراوي، بأنه من المتوقع أن تصل أعداد الحجاج المصريين هذا العام من 30 ألفًا إلى 35 أو 40 ألفًا.

​س/ وكم تبلغ حصة وزارة السياحة من الحج هذا العام؟

ج/ يتوقع مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية التابع بوزارة السياحة، أن تكون حصة وزارة السياحة 9 آلاف و200 تأشيرة، وذلك بعد أن كانت في الماضي قبل جائحة كورونا 36 ألف و500 تأشيرة بنسبة 45%؜ من حصة مصر في الحج.

ويتوقع المصدر، أن يبدأ سعر الحج السياحي للمستوى الاقتصادي من 100 ألف جنيه، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار التضامن -(الجمعيات)-، منوها بأن أسباب ارتفاع الأسعار يأتي نظرًا لارتفاع أسعار الفنادق بالسعودية، والنقل، وزيادة سعر الدولار، وبالتبعية ارتفاع سعر الريال السعودي.

وماذا عن حصة وزارة التضامن الاجتماعي (الجمعيات)؟

ج/ أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تخفيض حصة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، من 12 ألف إلى 3 آلاف و100 تأشيرة هذاالعام، متوقعة أن تتراوح أسعار حج الجمعيات بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه تقريبا، وعقب الانتهاء من تحديد الأسعار، سيتم فتح باب التقدم أمام المواطنين إلكترونيا.

س/ ماذا عن قرارات مصر بشأن الحج؟

ج/ كلف رئيس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

وقرر رئيس الوزراء، عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام، والاقتصار على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، وتكليف وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

س/ هل تشهد أسعار الحج ارتفاعًا في الأسعار؟

ج/ طرحت بعض شركات السياحة، أسعار برامج لهذا العام، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 30 لـ 40% عن الموسم السابقة وذلك على النحو التالي:

- 90 - 100 ألف جنيه (المستوى الاقتصادي) بدون تذاكر الطيران.

- 130 - 140 ألف جنيه (مستوى أربع نجوم) بدون تذكرة الطيران.

- 160 - 170 ألف جنيه (مستوى 5 نجوم) بدون تذكرة الطيران.

س/ وما السبب في ارتفاع الأسعار؟

ج/ وفقا للمسئولين والخبراء وأصحاب شركات السياحة، ترجع الأسباب الرئيسية، إلى ارتفاع سعر الريال أمام الجنيه، وزيادة أسعار الخدمات في مكة والمدينة، وارتفاع سعر تذكرة الطيران، ورسوم الطوافة في منى وعرفات، والنقل الداخلي، مع زيادة تكلفة الإقامة في فنادق مكة والمدينة التي ارتفعت حوالي 20%، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب بنسبة 15%، مع فارق العملة بقيمة جنيهًا وذلك بنسبة 50%، مع قلة التأشيرات المطروحة، وكثرة الأعداد الراغبة في الحج.

س/ ما الأوراق المطلوبة من الراغبين المصريين في الحج؟

ج/ تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في حجز قرعة الحج في التالي:

- جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو أي ﻣﺴﺘﻨﺪ إﺛﺒات ﺷﺨﺼﯿﺔ.

- صورة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.

- اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪي ﻟﻤﻦ ھﻢ في ﺳﻦ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ.

- ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ.

- 4 لـ 12 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس 6×4.

- شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا.

هل تستقبل شركات السياحة جوازات السفر؟

ج/ سمحت وزارة السياحة، للشركات السياحية العاملة في الحج، بتلقي جوازات السفر من المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام، كما أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارًا من يوم الأربعاء 6/4/2022، وحتى يوم الأحد 8/5/2022.

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