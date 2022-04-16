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هيئة الرعاية الصحية تكشف أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

04:04 م السبت 16 أبريل 2022
هيئة الرعاية الصحية تكشف أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

الهيئة العامة للرعاية الصحية

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أ ش أ

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في التحول المؤسسي للمنشآت الصحية لجهة واحدة مما يضمن إدارتها وتشغيلها وتوفير رعاية صحية بمعايير موحدة ومطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأوضحت الهيئة، عبر منشور على صفحتها الرسمية "فيسبوك" اليوم السبت، أنه يتم التحول المؤسسي للمنشآت الصحية من الجهات المختلفة التابعة لها بوزارة الصحة والسكان إلى جهة واحدة وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتختص بعمليات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، إضافة إلى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين من خلال تلك المنشآت الصحية وتأهيلها للحصول على درجات التسجيل والاعتماد، ومطابقتها لأعلى المعايير العالمية.

يأتي ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

وأشارت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.​

هيئة الرعاية الصحية تكشف أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

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