محور الفريق كمال عامر.. مدبولي: أول محور مروري حر يقلل وقت الرحلات والتلوث

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه اليوم السبت، محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، لمتابعة أعمال تنفيذه، عقب تفقدهم أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس الوزراء، خلال تفقده محور الفريق كمال عامر، أن هذا المحور بانتهاء أعماله وبدء تشغيله سيسهم في حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلًا عن دوره في ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل؛ وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

واستمع رئيس الوزراء، خلال تفقده، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي استعرض نسب تقدم الأعمال بمحور الفريق كمال عامر، والجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من هذا المحور المهم في أقرب وقت ممكن؛ سعيًا للحد من الكثافات المرورية الموجودة بالمنطقة، موضحًا أن محور الفريق كمال عامر يربط القوس الجنوبي للطريق الدائري بالمنيب جنوبًا بالقوس الشمالي، ولتعظيم الاستفادة من المشروع تم العمل على مد المحور للربط مع محور "تحيا مصر" شمالاً بإجمالي طول 15 كم، وعرض (33- 65.5) متراً، منوهاً بأن محور الفريق كمال عامر يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو- جامعة الدول العربية- صفط اللبن- فيصل- الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر- الثلاثيني- خاتم المرسلين- مطار إمبابة).

ولفت اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بوزارة الإسكان، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3- 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2- 3م) حارة مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، مضيفاً أنه يتم العمل على استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التي تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات، والخدمات اللازمة.

وتطرق اللواء نصار إلى الموقف التنفيذي الحالي لمحور الفريق كمال عامر، الذي يقوم بتفيذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، موضحاً أنه في ما يتعلق بالمسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائري بالمنيب، وحتى شارع الهرم، فقد تم الانتهاء منها ويتبقى استكمال المنزل من دائري المنيب إلى المحور والذي يتم ضمن توسعة الطريق الدائري.

وأشار نصار في ما يتعلق بالمسافة من شارع الهرم حتى محور 26 يوليو، إلى أنه جار تنفيذ الأعمال بها والتي تأثرت بوجود تداخل مع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتم تعديل مسار المحور لسرعة تنفيذ المشروع وتنفيذ أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض المناسب للأهالي، سواء الملاك أو القاطنين بالاضافة لكثرة وتنوع شبكات المرافق المتعارضة التي تم تحويلها، مضيفاً أنه جار الانتهاء من المسافة من محور 26 يوليو حتى الطريق الدائري بالوراق، بينما جار تنفيذ الأعمال في المسافة من الطريق الدائري بالوراق حتى محور "تحيا مصر"، حيث إنه تم بدء العمل بها مؤخراً، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحور في شهر يوليو المقبل.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن تنفيذ أعمال المشروع يأتي في منطقة من أكثر المناطق ازدحامًا بالقاهرة الكبرى والمليئة بشبكات المرافق والملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، وهو ما دعا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع بجانب القيام بتحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، سواء ما يتعلق بكهرباء، ومياه شرب، وصرف صحي، وغاز، وتليفونات، وشبكات اتصالات، فضلاً عن وجود مسافة متداخلة مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق تم إجراء التنسيقات اللازمة للعمل بها، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، والعمل على سرعة حل أي معوقات تواجه تنفيذ المحور من جانب عدد من الشركات الوطنية، لاختصار وقت التنفيذ.