رجال الأزهر والكنيسة في ضيافة ذوي الهمم بالسويس- فيديو وصور

السويس - حسام الدين أحمد:

استضاف ذوي الهمم في السويس رجال الكنيسة والأزهر والاوقاف، في حفل إفطار جماعي نظمه مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، بحضور أسر رواد المركز، وممثلين عن العائلات والمجتمع المدني بالمحافظة.

بدأ الإعداد لليوم ظهرا، إذ توافد ذوي الهمم وأسرهم على مركز التأهيل، وجهزوا الساحة الخارجية وزينوا المدخل بالإنارة وتجهيز المقاعد والموائد التي سيتناولون عليها طعامهم.

أعقب ذلك إعداد الطعام، داخل المركز كان الحرفيين من ذوي الهمم حولوا سيارة خردة قديمة إلى عربة إعداد طعام متنقلة، فاستغلوها مطبخا وأعدوا بأيديهم حيث شارك الفتية في التجهيز وتولت الفتيات الطهي.

وحرص الضيوف على تناول وجبة الإفطار وسط أبنائهم وإخوتهم من ذوي الهمم، قبل مدفع الإفطار بساعة كان الطعام جاهز ومغلف، بجانب حلوى رمضان، قبل آذان المغرب تولى فريق من الشباب المتطوعين توزيع العصائر والمياه والتمر.

عقب تناول الإفطار أم الشيخ محمد العطار الحضور من ذوي الإعاقة وأسرهم والمدعوين لأداء صلاة المغرب، أعقب ذلك لقاء مفتوح وجه خلاله رجال الدين عدة نصائح خلال كلمتهم للحضور، والتي لاقت ترحيبا واهتمام الحاضرين، ثم بدأت فقرات الاحتفال التي تنوعت بين الأغاني الدينية والتواشيح.

ونشرت صفحة مصراوي على الفيسبوك بث مباشر لتجمع ذوي الهمم والإفطار تحدث خلاله مدير مركز التأهيل عن فكرة اللقاء وتشجيع الأسر على دمج أطفالهم في المجتمع.

وقال عادل الدكرونى رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في السويس إنهم حرصوا على دعوة رجال الدين الإسلامي والمسيحي ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، لما يحظى به رجال الدين من حب واحترام ذوي الهمم.

وأوضح الدكرونى أن المركز يضم على مطبخ يعد وجبات إفطار بشكل يومي ويوزعها على المستحقين، مشيرا إلى أن أبناء المركز هم من يعدون الطعام يوميا.

واختتم رئيس مجلس إدارة المركز كلمته بتوجيه الشكر لكل من حرص على حضور الفعالية التي أقيمت تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ومحافظ السويس.

حضر الإفطار الشيخ محمد العطار نائبا عن الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والشيخ أحمد مختار نائبا عن الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس والقمص ابرام فهمي ممثلا عن الكنيسة.