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لمراقبة الأسواق والأسعار.. "صناعة الشيوخ" تطالب المحافظين بتنفيذ التكليفات الرئاسية

03:07 م السبت 16 أبريل 2022
لمراقبة الأسواق والأسعار.. "صناعة الشيوخ" تطالب المحافظين بتنفيذ التكليفات الرئاسية

محمد المنزلاوي

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بالتنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوجود في الميادين والأسواق الرئيسية؛ لضبط الأسعار.

وقال المنزلاوي، في بيان له اليوم السبت، إن تنفيذ المحافظين وجميع المسؤولين بالمحليات تكليفات الرئيس السيسي يكفل القضاء على كل ما يتعلق بملف احتكار السلع وارتفاع الأسعار، مشيداً بجهود الحكومة في السيطرة على الأسعار وإقامة العديد من المعارض، والتي تتوافر بها جميع السلع وبأسعار مخفضة .

ووجه النائب التحية والتقدير إلى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة، على جهودهم الناجحة في إقامة الآلاف من المعارض بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء التي تُباع بها جميع السلع الرمضانية واللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المعظم.

وطالب المنزلاوي الحكومة بالعمل على استمرار جميع المعارض طوال العام بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه المعارض خلال شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن أسعار السلع داخل هذه المعارض تقل عن مثيلتها لدى التجار بنسب تتراوح بين 20% و40%؛ وهو ما جعل غالبية المواطنين يقبلون على شراء جميع احتياجاتهم من داخل المعارض الحكومية.

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