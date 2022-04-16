الكيلو يبدأ بـ70 جنيهًا.. "التموين" تطرح كعك العيد بتخفيض 25%

كتب- محمد سامي:

بدأت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، في إنتاج كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين.

طرحت الشركة علبة كعك مشكل عادي 1 كجم بسعر 70 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادي 2 كجم بـ160 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادي 3 كجم بـ235 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادي 4 كجم بـ310 جنيهات، وعلبة كعك مشكل عادي 5 كجم بـ490 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادي معبأ في علبة باغة شفاف زنة 1.5 كجم بـ120 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف عادي، زنة 2 كجم بـ170 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف عادي 3 كجم بـ245 جنيهًا، بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.

وتطرح الوزارة علبة كعك مشكل مكسرات زنة 2 كجم بـ200 جنيه، وعلبة كعك "كرتون" مشكل مكسرات زنة 3 كجم بـ300 جنيه، وكيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيهًا، وطرح كيلو الكعك السادة 75 جنيهًا، وطرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 110 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتي فور عادي 75 جنيهًا، وبيتي فور لوكس 100 جنيه، بجانب طرح غريّبة سادة بـ105 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 105 جنيهات، وبيتي فور عادي 75 وبيتي فور سابلية 100 جنيه للكيلو وبيتي فور لوكس 100 جنيه.

وستوفر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أكثر من 25 طنًّا من منتجات الكعك والبسكويت بكل أنواعها في منافذ التابعة للشركة، والتي تصل إلى 15 منفذًا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنةً بأسعار الأسواق الأخرى بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما يتم منح نسبة خصم قد تصل لـ15% لطلبات الجملة الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.