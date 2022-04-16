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الأوقاف: صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي

02:52 م السبت 16 أبريل 2022
الأوقاف: صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي

الأوقاف صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي

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كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومديري إدارات أوقاف القاهرة عقب صلاة الجمعة يوم 15 أبريل 2022 بديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني.

وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، أن صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات.

وقال جمعة إن ذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات، سائلا الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصر وسائر بلاد العالمين.

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