وزير الأوقاف:عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومديري إدارات أوقاف القاهرة عقب صلاة الجمعة يوم 15 أبريل 2022 بديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشددًا على ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر.

وأشار إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.