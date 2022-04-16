محافظة الجيزة ترفع ٩١٥ حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهي بالهرم والعمرانية والحوامدية

الجيزة- أ ش أ:

كلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار.

وفي ذلك الإطار، شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملات إشغالات مكبرة أسفرت عن ضبط ٣٨٠ حالة إشغال ضمت كراسي و شيش و ثلاجات و إستاندات و وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وفي حي جنوب، تم رفع ١١٠ حالات إشغال من شوارع قره بن شريك و مراد و يافع بن يزيد وتم التحفظ على عدد ٨ مركبات توك توك غير مرخص.

وفي حي العمرانية، تم شن حملة اشغالات مكبرة على شوارع الهرم ومحمود سامي البارودي والشعب ومحور الفريق كمال عامر وجمال الدين الافغاني وخاتم المرسلين، أسفرت عن رفع ٢٠٠ حالة إشغال وكلبشة السيارات المتعدية علي الطريق العام والجزر الوسطي.

كما شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملات مكبرة لكلبشة السيارات المتعدية على الطريق والأرصفة والمتروكة بالجزر الوسطي، حيث شملت شوارع الوحدة ومحمد حجازي.

وفي مدينة الحوامدية، تم شن حمله مسائية مكبرة أسفرت عن رفع ٦٤ حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي، أما في مركز ومدينة البدرشين تم رفع ٩٠ حالة إشغال من شوارع النيل السعيد وعمرو بن العاص وآثار سقارة.

كما شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات مسائية لإزالة إشغالات المحال والمنشأت التجارية أسفرت عن رفع ٧٠ حالة إشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.​