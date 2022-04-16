تحرك برلماني بعد حادث تفحم الأتوبيس السياحي

أسوان – إيهاب عمران:

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن محافظة أسوان، بطلب إحاطة لكل من وزير التنمية المحلية ووزير النقل حول ازدواج الطريق الدولي الذي يربط بين محافظة أسوان والقارة الأفريقية مروراً بمدينة أبو سمبل السياحة.

ويأتي طلب الإحاطة بعد الحادث المروع الذي وقع الأربعاء الماضي، بالكيلو 43 بطريق أبو سمبل أسوان، وأدى إلى تفحم الأتوبيس السياحي بالكامل، وراح ضحيته 10 أشخاص من بينهم 5 سياح أجانب، وإصابة 14 آخرين كلهم سياح أجانب.

وقالت النائبة ريهام عبد النبي، أن الاهتمام بالمرافق العامة وعلى رأسها شبكة الطرق والكباري في عاصمة الشباب والاقتصاد الافريقي يأتي في إطار توجيهات الدول المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقارب نحو القارة الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية.