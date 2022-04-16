39 على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى حتى جنوب الصعيد، نهارا، معتدل ليلا.

وأضافت الهيئة: يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتسجل القاهرة درجة حرارة تصل لـ39 درجة، والمناطق الجنوبية 40 درجة، وجاءت تفاصيل درجات الحرارة بالتفصيل على النحو التالي: